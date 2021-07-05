Москва, , 22:15 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, почему у него нет президентских амбиций, и назвал самого эффективного главу государства.

«Никогда этого (быть президентом РФ) у меня не было в планах, нет сейчас и не будет. Это во-первых. Во-вторых, не обладаю я качествами, какими должен обладать президент», — цитирует Володина «Комсомольская правда».

Спикер Госдумы уверен, что действующий президент РФ Владимир Путин является самым эффективным главой государства.

«У него есть качества, которыми крайне редко обладают люди, занимающие такие должности: доброта, эмпатия и человечность. Наряду с эффективностью, жесткостью и огромной работоспособностью», — перечислил Володин.

Он уверен, что гражданам РФ «необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше».

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«При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн», — полагает Володин.

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