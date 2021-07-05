Минск, , 22:12 — REGNUM «В Белоруссии сегодня + 5 новых политзаключенных. В целом их — 534», — сообщил 5 июля нелегально действующий в постсоветской республике «Правозащитный центр «Весна».

Защищающий интересы прозападной оппозиции ПЦ «Весна» сообщил имена новых политзаключённых: Александр Ивулин, Даниил Колесников (несовершеннолетний), Максим Жаров и Илья Толкач — их обвинили по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Белоруссии («Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»), а также Руслан Волков — его обвинили по ч. 2 ст. 293 УК («Массовые беспорядки»).

О признании их политзаключенными с требованием немедленного освобождения выступили организации «ПЦ «Весна», РОО «Правовая инициатива», «Белорусский документационный центр», «Инициатива FORB», «Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа», «Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова», «Центр правовой трансформации Lawtrend» и «Белорусская ассоциация журналистов».

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Правительство Белоруссии категорически отрицает наличие политзаключённых на своей территории. С такими заявлениями в ООН, ОБСЕ и других международных организациях, а также перед прессой выступали представители МИД, МВД, других министерств и ведомств. Об отсутствии политзаключённых неоднократно заявлял и Александр Лукашенко, которого многие в Белоруссии и за рубежом не считают законным правителем постсоветской республики.

Преследование за взгляды, убеждения и ненасильственную политическую активность стали поводом для применения США, ЕС и их союзниками санкций к официальному Минску. По мнению Лукашенко и его пропагандистов, западные санкции сопоставимы с Великой Отечественной войной (которую они считают «не нашей») и являются «геноцидом».

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