Белград, , 22:06 — REGNUM Если Приштина подаст против Сербии иск за геноцид, это «не поспособствует решению спора» между Косово и Сербией. Об этом 5 июля заявил спецпредставитель США по Западным Балканам Мэттью Палмер.

Тем не менее, окончательное решение остаётся за приштинскими властями, добавил он.

«У них должны быть основания, есть вопросы, которые нужно решить до подачи иска. Это сложно», — заявил Палмер телеканалу RTV21.

По словам Палмера, США хотели бы, чтобы и Белград, и Приштина, а также весь балканский регион меньше фокусировались на прошлом и больше смотрели в будущее. «Для будущего Косово важно, чтобы были найдены точки соприкосновения с Сербией, чтобы было достигнуто соглашение о нормализации отношений», — отметил он.

Напомним, что ранее премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти заявил о том, что Приштина планирует подать в Международный суд ООН иск против Сербии за геноцид. Также он намерен требовать от Белграда возмещения ущерба, нанесенного Косово и Метохии во время гражданского конфликта в 1998—1999 гг.