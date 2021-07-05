Стокгольм, , 22:07 — REGNUM Сегодня, 5 июля, тальман Риксдага Андреас Норлен выдвинул кандидатуру главы «Социал-демократов» Стефана Лёвена на пост премьер-министра Швеции. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Отмечается, что решение тальмана Норлена было объявлено после того, как «Центристы» объявили о своей поддержки кандидатуры Лёвена.

«Стефан Лёвен завершил выполнение вверенного ему поручения и заявил, что у него есть решение по формированию правительства», — заявил в ходе пресс-конференции Норлен.

Сразу после номинирования тальманом Стефан Лёвен также выступил с публичным заявлением:

«Я принял предложение быть выдвинутым на пост премьер-министра».

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