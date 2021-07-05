Берлин, , 21:55 — REGNUM Афганцам, помогавшим военному контингенту Германии, действовавшему в Афганистане в составе «коалиции» США, выдадут 2,4 тыс. въездных виз, сообщает 5 июля ИА Красная Весна со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

Такое намерение уже подтверждено представителями МИД Германии.

Ведомство отмечает, что после вывода контингента НАТО из Афганистана для местного персонала должна была заработать программа защиты, но офис Международной организации по миграции (МОМ) еще не начал работу, а ситуация усложняется из-за наступления боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Выдача виз помощникам Бундесвера и их семьям стала оперативной реакцией МИД Германии на задержки с программой защиты. Из общего числа виз 446 выданы непосредственно местным служащим, а остальные — членам их семей.

Отметим, ранее сообщалось, что 23 работавших на Бундесвер афганца были вывезены в Германию вместе с семьями и детьми. Еще 30 планируется вывезти в ближайшие дни.

Напомним, после начала вывода сил США и НАТО из Афганистана под натиском исламистов сотни афганских силовиков уже перешли на территорию Таджикистана. В Узбекистане также отмечают волну беженцев из Афганистана.

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