Москва, , 21:47 — REGNUM Несмотря на понимание бесперспективности своей санкционной политики в отношении России США не могут от неё отказаться, заявил 5 июля заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Отметив, что на российском направлении в США действуют на сегодняшний день свыше 95 санкционных циклов, Рябков сказал, что Штаты строят на санкционной политике в отношении России свой внешнеполитический курс.

Рябков «Они не могут просто отказаться от неё, даже сознавая её бесперспективность, бесполезность, безрезультатность. Будут искать поводы, когда и под каким предлогом что-то ещё такое совершить».

При этом, отмечает российский дипломат, в США понимают, насколько такая политика себя исчерпала.

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