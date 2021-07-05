Москва, 5 июля 2021, 21:47 — REGNUM Несмотря на понимание бесперспективности своей санкционной политики в отношении России США не могут от неё отказаться, заявил 5 июля заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
Отметив, что на российском направлении в США действуют на сегодняшний день свыше 95 санкционных циклов, Рябков сказал, что Штаты строят на санкционной политике в отношении России свой внешнеполитический курс.
При этом, отмечает российский дипломат, в США понимают, насколько такая политика себя исчерпала.
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