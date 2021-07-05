Канберра, 5 июля 2021, 21:58 — REGNUM Бывший депутат Джулия Бэнкс подвергла жестокой критики федеральное правительство Австралии, обвинив премьер-министра страны Скотта Моррисона в «угрожающем» поведении. Бывший депутат посетовала на неподобающее поведение членов «Либеральной партии» по отношению к женщинам. Об этом политик заявила 5 июля в эфире телеканала ABC.
Бэнкс покинула «Либеральную партию» и стала независимой в ноябре 2018 года, через три месяца после того, как тогдашнего премьер-министра Малкольма Тёрнбулла сменил нынешний глава правительства Скотт Моррисон.
Свой опыт работы в австралийском парламенте в рядах «Либеральной партии» Бэнкс прокомментировала следующим образом:
«Я сидела как-то на скамье и разговаривала с другим депутатом, а справа от меня сидел член кабинета министров, и он спросил так легкомысленно: «Как дела?», положив мне руку на колено и провел ею по моей ноге, верхней части моей ноги, и затем ушел. Я на мгновение застыла, а потом оттуда ушла», — рассказала Бэнкс.