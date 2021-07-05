Канберра, , 21:58 — REGNUM Бывший депутат Джулия Бэнкс подвергла жестокой критики федеральное правительство Австралии, обвинив премьер-министра страны Скотта Моррисона в «угрожающем» поведении. Бывший депутат посетовала на неподобающее поведение членов «Либеральной партии» по отношению к женщинам. Об этом политик заявила 5 июля в эфире телеканала ABC.

Бэнкс покинула «Либеральную партию» и стала независимой в ноябре 2018 года, через три месяца после того, как тогдашнего премьер-министра Малкольма Тёрнбулла сменил нынешний глава правительства Скотт Моррисон.

Свой опыт работы в австралийском парламенте в рядах «Либеральной партии» Бэнкс прокомментировала следующим образом:

«Это было очень похоже на то, как будто мы вернулись в прошлое. Я всю свою жизнь проработала в основном в условиях скверной культуры — культуры, где доминируют мужчины, как в юридическом, так и в корпоративном секторе. За эти годы мне удалось увидеть качественные изменения в частном бизнесе. Но потом, когда я занялась политикой, мне действительно казалось, что я возвращаюсь в 1980-е».

«Я сидела как-то на скамье и разговаривала с другим депутатом, а справа от меня сидел член кабинета министров, и он спросил так легкомысленно: «Как дела?», положив мне руку на колено и провел ею по моей ноге, верхней части моей ноги, и затем ушел. Я на мгновение застыла, а потом оттуда ушла», — рассказала Бэнкс.