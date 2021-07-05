Аддис-Абеба, , 21:43 — REGNUM Условием начала переговоров Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) с федеральным правительством о прекращении огня является полный вывод из Тыграя войск Амхары и Эритреи, сообщает 5 июля ИА Красная Весна со ссылкой на Deutsche Welle.

Кроме того, лидеры мятежников Тыграя требуют восстановления «демократически избранного правительства в Тыграе со всеми его полномочиями и конституционными обязанностями».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Эфиопии еще 28 июня заявило об одностороннем прекращении огня и призвало мятежников к ответным шагам.

Напомним, месяцем ранее власти Эфиопии объявили НФОТ террористами, с которыми нельзя вести никаких переговоров.

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