Москва, , 21:36 — REGNUM В акватории Японского моря и Татарского пролива появился разведывательный корабль ВМС Франции «Дюпьи Де Лом», сообщает 5 июля Национальный центр управления обороной РФ.

Силы Восточного военного округа России взяли под действия морского разведчика одной из стран блока НАТО.

«Силы и средства Восточного военного округа осуществляют контроль за действующим с 5 июля 2021 года в акваториях Японского моря и Татарского пролива разведывательным кораблем «Дюпьи Де Лом» ВМС Франции», — указано в сообщении Центра.

Читайте ранее в этом сюжете: Ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» вернулись в Чёрное море