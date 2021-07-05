Минск, , 21:33 — REGNUM Новые учебники по истории Белоруссии необходимы не только для адекватного отражения белорусского прошлого, но и успешной реализации белорусского политического будущего. Об этом 5 июля в интервью ИА REGNUM рассказал белорусский учёный, доктор философских наук, профессор Лев Криштапович.

Выступая 3 июля на митинге у мемориального комплекса «Курган Славы», Александр Лукашенко заявил о необходимости создать «достойное учебное пособие» с участием президентской администрации и пропрезидентского «Белорусского республиканского союза молодёжи» (БРСМ). Он сказал: «Я хочу, чтобы был хороший учебник по Великой Отечественной войне, книга, где будет отражено, какую роль мы сыграли в той войне. Это будет сильный вклад. Вы этим занимайтесь. Учебник мы можем дополнить документами тех времен и теми документами, которые мы стыдились показывать, чтобы кого-то не обидеть».

Лев Криштапович считает, что основой такого учебника может стать уже изданная им в соавторстве с Андреем Геращенко монография «Священная война». Уже в самом названии этой книги, отметил учёный, «закладывался сакральный смысл нашей победы». Профессор пояснил: сущность сакральной победы в Великой Отечественной войны и Великой Победы в следующем: «Наши предки сражались не за маленькую республику, а за наше большое общерусское Отечество — Отечество от Бреста до Курил. В этом заключается смысл нашей Великой Победы».

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«Смысл нашей Великой Победы в том, что только в Большом Отечестве мы можем быть действительно свободными и независимыми, — уточнил белорусский учёный. — Именно эта идея и должна лежать в основе нового учебника».

По мнению профессора, реальная, не мифологизированная белорусская история свидетельствует в пользу правильности такого вывода. Каким бы сильным ни было сопротивление народной и подлинной исторической памяти — как в случае сопротивления чиновников приданию праздничного статуса дате 17 сентября 1939 года, перемены к лучшему наступают. По словам Криштаповича, они выглядят естественно и закономерно.

«Мы постоянно подчёркивали ключевые даты нашей истории — 17 сентября, 3 июля. Это смысловые даты нашего исторического календаря и их надо отражать в нашей реальной действительности — исторической, политической и другой, — констатировал Криштапович. — Каким бы сильным ни было сопротивление, жизнь показала, что наш подход был правильным. Прошли годы, но в конечном итоге мы видим, что дата 17 сентября становится «Днём народного единства».

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«Мы также боролись за то, чтобы бело-красно-белый флаг ни в коем случае не признавать «национальной» символикой. Ничего общего это «бэчэбэшное знамя» не имеет с национальными символами. Это сугубо марионеточное по своему происхождению и своему дальнейшему проявлению профашистский символ. Причислять её к национальной символике — это то же самое, что приравнивать к коллаборационистам наших предков, которые боролись с фашизмом, — продолжил белорусский учёный. — Сегодня мы видим, что это бчб-знамя трактуется как коллаборационистский символ, профашистский, который не может быть выразителем наших национальных идей и ценностей. То есть и в этом правота наших идей находит подтверждение в реальной политике».

Криштапович уверен, что дальнейшим естественным развитием процесса, основанного на правильном понимании священной Великой Победы, является реализация подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.

«Мы должны завершить процесс союзного строительства, — подчеркнул белорусский учёный. — И это не просто некое действо, которое ориентировано на реализацию чисто экономического интереса. Нет, это именно смысловое явление нашей отечественной истории, явление именно ментального порядка».

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«Именно в Союзном государстве мы завершаем осознание цикла постсоветской истории в том плане, что в отдельности мы не можем быть самостоятельными и независимыми, не имеем перспектив развития. Только в едином Отечестве, государстве от Бреста до Курил мы сможем реализовать свою свободу, свою самостоятельность, свою независимость. Вот эта сквозная идея — союзности — должна пронизывать новый учебник по истории Великой Отечественной войны как квинтэссенция нашей отечественной истории», — резюмировал профессор.

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Напомним, в 2019 и 2020 годах Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Отечественные войны — это «не наши войны». На мероприятиях 2−3 июля 2021 года он заявлял, что во время Великой Отечественной войны якобы шла борьба за «суверенитет и независимость» нынешней, постсоветской Белоруссии.

До этого Лукашенко неоднократно критиковал белорусские учебники истории. В 2015 году он обещал подарить Владимиру Путину учебники по истории Белоруссии. Об исполнении этого обещания ничего не известно. В 2016 году Лукашенко подверг критике увлёкшихся «белорусизацией» местных «навуковцев» и потребовал подготовить хорошие учебники, так как нынешние «противно взять в руки». Судя по заявлению 3 июля 2021 года, и это поручение выполнено не было.

На протяжении многих лет в Белоруссии запрещено шествие участников международной акции «Бессмертный полк». С 2019 года Лукашенко блокирует подписание «дорожных карт» по экономической интеграции в рамках реализации договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.

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