Рим, , 21:17 — REGNUM «Трения» по вопросу о ситуации в Ливии между Францией и Италией остались в прошлом, заявил в понедельник, 5 июля, президент Франции Эммануэль Макрон.

В ходе встречи со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой Макрон отметил, что позиции стран сблизились благодаря совместной интенсивной работе.

Ливии необходимы мир и развитие, ЕС должен играть большую роль в процессе возвращения мира на эту землю, отметил в свою очередь формальный глава итальянского государства.