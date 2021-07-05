Киев, , 21:20 — REGNUM Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности уже в третий раз перенёс рассмотрению законопроекта о реформе Службы безопасности Украины (СБУ) без каких-либо объяснений.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы СБУ, обнародованном 5 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В спецслужбе констатировали, что вместо полноценных заседаний комитета происходят некие закрытые совещания, после которых объявляется о необходимости «переноса данного вопроса».

Служба безопасности Украины подчеркивает, что считает такую позицию «неконструктивной» и настаивает на необходимости начать рассмотрение поправок к законопроекту. В СБУ подчеркивают, что с февраля ждут начала обсуждение этого «важного для государства проекта».

Напомним, что в первом чтении проект закона о реформе СБУ Верховная рада приняла еще 28 января этого года. Тогда за документ проголосовали 285 депутатов при 226 необходимых. Голосование в первом чтении положительно оценили западные партнёры Украины, после чего дело застопорилось без объяснения причин.