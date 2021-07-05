Пекин, , 21:06 — REGNUM Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, лидер партии, только что отметившей свой столетний юбилей, примет участие в саммите КПК и мировых политических партий, который пройдет в режиме видеосвязи, и выступит на нем с программной речью. Об этом 5 июля сообщает Синьхуа, ссылаясь на информацию, сообщенную официальным представителем Отдела международных связей ЦК КПК Ху Чжаомином.

Также сообщена официальная тема саммита: «Борьба за счастье народа: ответственность партий». Ожидается участие около 10 тыс. партийных представителей, в том числе около пятисот лидеров партий и политических организаций из 160 стран мира. Ху Чжаомин охарактеризовал предстоящий саммит как важное дипломатическое мероприятие.

Целью саммита, по его словам, является обмен опытом государственного управления, обсуждение совместного ответа на вызовы современности, связанные с невиданными изменениями в мире, а также координация действия в борьбе с эпидемией коронавируса и содействие созданию Сообщества единой судьбы человечества.