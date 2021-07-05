Киев, , 21:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вечером 5 июля провел встречу с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Микурия.

Отчёт о мероприятии публикует пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Главной темой переговоров стала реформа украинской таможни. Зеленский акцентировал внимание на том, что для Украины очень важна поддержка «международных партнеров».

«Я не теряю надежды реформировать украинскую таможню, и это — один из моих приоритетов. Действительно, есть много вопросов относительно деятельности нашей таможни, сервиса и прозрачности таможенных процедур… хотя сейчас украинская таможня меняется, улучшается наполнение бюджета от ее работы», — заявил президент.

По результатам обсуждения генеральный секретарь ВТО выразил готовность предоставить экспертов организации для методического сопровождения реформы на Украине и подготовки к повышению профессионального уровня работников таможенной службы.

Напомним, что ранее руководители таможни на Украине заявили, что к увеличению объемов контрабанды приводит, в первую очередь, отсутствие надлежащего финансирования технического и кадрового обеспечения. За январь-июнь текущего года ведомство выполнило план поступлений на 108%, перечислив в госбюджет 207,5 млрд грн при запланированном показателе 191,5 млрд грн.