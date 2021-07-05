Москва, 5 июля 2021, 20:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на фоне обострения ситуации в Афганистане, сообщает 5 июля пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор состоялся 5 июля.
«Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане», — указано в сообщении пресс-службы.
Путин и Мирзиеев отметили высокий уровень российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества, условившись о дальнейших контактах.
Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане на фоне вывода войск США и их сателлитов отряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) берут под свой контроль всё новые районы. Под их давлением афганские силовики отходят через границу на территорию сопредельных государств.
Напомним, 5 июля Таджикистан начал мобилизацию 20 тыс. резервистов для укрепления границы.
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