Москва, , 20:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на фоне обострения ситуации в Афганистане, сообщает 5 июля пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся 5 июля.

«Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане», — указано в сообщении пресс-службы.

Путин и Мирзиеев отметили высокий уровень российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества, условившись о дальнейших контактах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане на фоне вывода войск США и их сателлитов отряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) берут под свой контроль всё новые районы. Под их давлением афганские силовики отходят через границу на территорию сопредельных государств.

Напомним, 5 июля Таджикистан начал мобилизацию 20 тыс. резервистов для укрепления границы.

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