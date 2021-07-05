Киев, , 20:44 — REGNUM Все пленарные заседания Верховной рады Украины в июне посетил 291 народный депутат из 450.

Об этом 5 июля сообщил Комитет избирателей Украины,

В организации сообщили, что шесть депутатов не были зарегистрированы ни на одном заседании в первом месяце лета, двое посетили только одно пленарное заседание, четверо были зарегистрированы на двух заседаниях, еще двое — на трех.

При этом наиболее активными в июне были представители «Слуги народа» и «Европейской солидарности» Порошенко. В среднем депутаты от «Слуги народа» приняли участие в 83% голосований, парламентарии от ЕС — в 77%.

В целом, отмечают в комитете, по сравнению с предыдущим месяцем показатели посещения пленарных заседаний почти не изменились.

ИА REGNUM напоминает, что 18 июня, после одного из матчей сборной Украины на Евро-2020, на момент начала заседания в зале было зарегистрировано всего 132 народных депутата, что стало новым антирекордом посещаемости заседаний Рады. Стоит отметить, что в этот день главной темой заседания был отчет правительства Украины о состоянии и перспективах развития топливно-энергетического комплекса.