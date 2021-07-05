Москва, , 20:34 — REGNUM Ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» прошли пролив Босфор и вернулись в Чёрное море, сообщают 5 июля в соцсетях стамбульские наблюдатели, отслеживающие прохождение кораблей и судов через проливы.

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» и фрегат с крылатыми ракетами «Калибр» «Адмирал Эссен» пробыли в Средиземном море 17 суток, приняв участие в военных учениях.

Не исключено, что таким образом российское военное руководство усиливает черноморскую группировку на фоне морских учений Sea Breeze стран НАТО и их сателлитов.

Таким образом, российские военные усиливают группировку кораблей в Черном море за счет ракетного крейсера «Москва» и фрегата с крылатыми ракетами «Калибр» «Адмирал Эссен», которые возвращаются после учений из Средиземного моря. Там они находились всего 17 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в учениях Sea Breeze задействовано 32 боевых корабля стран НАТО, 40 самолетов и порядка пяти тыс. военнослужащих. Незадолго до начала этих учений на морских границах России в Чёрном море были устроены провокации с участием британского эсминца Defender и фрегата ВМС Нидерландов Evertsen.

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