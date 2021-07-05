Киев, , 20:33 — REGNUM Украина не может быть полностью довольна итогами саммита НАТО, состоявшегося 14 июня, заявил на конференции 5 июля заместитель руководителя офиса президента Зеленского Игорь Жовква.

Чиновник заявил, что Украине нужны чёткие временные рамки и перечень реформ, которые необходимо реализовать для вступления в альянс.

«Безусловно, Украина положительно восприняла то, что было принято на саммите НАТО 14 июня этого года. Было еще раз четко зафиксировано… что Украина станет членом НАТО, и что Украина получит ПДЧ. Только вот не хватает четких временных рамок, когда это решение начнет реализовываться», — отметил он.

Жовква заявил, что даже без членства в НАТО Украина делает значительный вклад в систему евроатлантической безопасности, и главным в этом является сдерживание «российской агрессии». Также он пообещал, что Украина в полной мере будет использовать статус партнера НАТО с расширенными возможностями, который она получила год назад.

ИА REGNUM напоминает, что на этой же конференции сегодня заместитель руководителя офиса президента Зеленского заявил, что среди стран-членов НАТО в настоящий момент нет консенсуса относительно дальнейших шагов в ситуации с Украиной.