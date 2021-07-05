Кострома, 5 июля, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В Костромской области часть государственных и муниципальных служащих переведут на удаленный режим работы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в распоряжении за подписью губернатора Сергея Ситникова. Документопубликован на сайте администрации региона.

Https://pixabay.com Работа из дома

Согласно распоряжению, работать из дома в течение месяца с 8 июля по 8 августа 2021 года будут непривитые от COVID-19, беременные и пожилые сотрудники в возрасте 60 лет и старше. Исключением являются чиновники, чьё нахождение на службе «является критически важным для обеспечения функционирования соответствующих органов».

Переводить на дистанционный режим работы не будут граждан, имеющих сертификат о прохождении полного курса вакцинации. Какой процент госслужащих затронут изменения, пока не ясно. Исполнительным органам власти поручено произвести необходимые подсчёты в течение двух ближайших дней.

По данным оперативного штаба на 5 июля прививки от коронавируса в общей сложности сделали 15,6% населения Костромской области (98,3 тысячи человек). Ситуация с распространением COVID-19 в регионе продолжает ухудшаться. По информации на 30 июня в области выявили максимум инфицированных с начала 2021 года — 105 граждан. На 5 июля эта цифра выросла до 117 костромичей.