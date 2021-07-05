Канберра, , 20:18 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Австралии в 2013−1018 гг. Джули Бишоп признала, что придерживалась партийной линии партийного альянса «Коалиция» в вопросе гендерных предпочтений при найме сотрудников, в то время как она была единственной женщиной-министром в кабинете Тони Абботта, занимавшего пост главы правительства с 2009 по 2015 год. Об этом Бишоп рассказала в интервью телеканалу ABC TV.

Сама Бишоп заявила, что даже самые квалифицированные женщины были исключены из самого влиятельного политического альянса в Австралии.

В свою очередь Аманда Ванстоун, занимавшая в 2003—2007 гг. пост министра иммиграции, описала журналистам ABC TV фигуру Абботта как «вероятного женоненавистника».

«Он не человек новой формации, скажем так», — заявила Ванстоун, которая сейчас работает обозревателем в таких крупнейших австралийских газетах, как The Sydney Morning Herald и The Age.