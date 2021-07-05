Киев, , 19:42 — REGNUM Во второй половине июля на Украине состоятся многонациональные военные учения «Три меча 2021» с участием военных Украины, Польши, Литвы и США, сообщил 5 июля украинский Генштаб.

Отмечается, что учения пройдут в международном центре миротворчества и безопасности национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

В учениях примут участие более 1200 военнослужащих и более 200 боевых машин.

В сообщении отмечается, что «Три меча 2021» — абсолютно новая линейка международных военных учений, которые призваны повышать уровень военного сотрудничества и готовности к действиям совместного военного подразделения стран Люблинского треугольника (политический проект Украины, Литвы и Польши). Также подчеркивается, что Украина будет принимать эти учения впервые в своей истории.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас на юге Украины проходят масштабные военные учения «Си Бриз — 2021». 4 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил эсминец «Росс» ВМС США, который участвует в учениях, ознакомился с оборудованием и вооружением судна, пообщался с американскими военными. Зеленский в своей речи назвал символическим то, что в один день отмечаются День ВМС Украины и День независимости США.