Донецк, , 19:27 — REGNUM Второй раз за сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), сообщает 5 июля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Украинские боевики атаковали район села Таврическое на юге республики в 16:45 мск. Обстрел вёлся со стороны населённого пункта Чермалык.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в 7:15 мск, ВСУ обстреляли район села Григоровка (ДНР) из ПТРК.

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