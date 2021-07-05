Ярославль, 5 июля, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков нарушил антикоррупционное законодательство, но его знакомые не получили преференций в результате действий главы города. К такому выводу пришла комиссия муниципалитета города Ярославля по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Владимир Волков

Комиссия рассматривала представление прокуратуры города, которое касалось ситуаций вокруг компаний «Ключ здоровья» и «МСИ». В чём конкретно заключались претензии прокуратуры, ни ведомство, ни мэрия, ни члены комиссии журналистам так и не пояснили. Известно лишь, что речь шла о «личной заинтересованности» мэра в принятии решений, касающихся этих фирм. По закону мэр должен был уведомить об этом комиссию по контролю за соблюдении запретов. Но этого сделано не было.

«Единогласно принято решение, что мэром не исполнена предусмотренная законом обязанность сообщить в комиссию о возникновении личной заинтересованности. Пои этом отсутствовали обстоятельства, препятствующие исполнению этой обязанности», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии, депутат Олег Ненилин.

Однако сам факт не уведомления комиссии не является серьёзным нарушением. Комиссия должна была ответить на вопрос, получили ли компании какие-либо преференции именно в результате личной заинтересованности мэра Владимира Волкова.

«Наличие связи между возможностью получения преференций лицами, с которыми связана личная заинтересованность и реализацией мэром своих полномочий не установлено», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM Олег Ненилин.

Дело в том, что решения в пользу ООО «МСИ» и ООО «Ключ здоровья» принимались коллегиальными органами. Нет ни одного документа в пользу этих фирм, которые бы подписывал лично Волков.

Мэрия трактует это так, что конфликт интересов не установлен.

«Сегодня состоялось заседание комиссии муниципалитета города Ярославля по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, на котором была рассмотрена информация, изложенная в представлении прокурора города Ярославля, о наличии возможного конфликта интересов при осуществлении мэром города Ярославля своих полномочий. По результатам работы комиссия установила отсутствие конфликта интересов при осуществлении мэром города своих полномочий», — сообщили в мэрии Ярославля.

Так или иначе, итоги работы комиссии должны быть рассмотрены на заседании муниципалитета Ярославля. Скорее всего, депутаты рекомендуют главе города не допускать впредь таких ситуаций. К отставке мэра решение комиссии привести не может.

Стоит отметить, что представление прокуратуры рассматривалось в беспрецедентно закрытом режиме. Понять, что именно нарушил мэр, какую оценку этим действиям должно дать общество и органы власти, крайне сложно.