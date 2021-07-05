Москва, , 19:15 — REGNUM Ситуация с российскими туристами на Кубе обсуждалась в МИД РФ с послом республики в России Хулио Гармендией, сообщили 5 июля в пресс-службе ведомства.

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С кубинским дипломатом в российском внешнеполитическом ведомстве состоялась беседа, в ходе которой его «внимание было обращено на сложившуюся непростую ситуацию с российскими туристами на Кубе, которые прибыли в последние дни на отдых в Варадеро и в настоящее время находятся на самоизоляции в гостиницах по причине положительных результатов взятых кубинской стороной ПЦР-тестов на COVID-19».

Москва и Гавана выразили в ходе обсуждения взаимную готовность как можно скорее решить эту проблему «в целях обеспечения ожидаемых ростуристами условий пребывания и отдыха на острове, защиты их законных прав и интересов». По словам Гармендии, власти Кубы примут все необходимые меры для решения этой проблемы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полторы сотни российских туристов были изолированы на Кубе из-за подозрения на COVID-19. Ранее сегодня, 5 июля, изоляцию сняли со 103 человек.

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