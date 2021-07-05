Киев, , 18:59 — REGNUM Продажа топлива Украине является важной составляющей экономики Белоруссии, поэтому Александр Лукашенко сейчас не «стреляет себе в ногу», пытаясь как-то использовать этот рычаг, заявил на брифинге 5 июля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Дипломат признал, что Белоруссия по некоторым позициям имеет почти монопольное положение на украинском рынке — «к сожалению, так сложилось исторически». Вместе с тем, он призвал правительство исправлять данную ситуацию.

«На государственном уровне думаем, чем заменить белорусские топливо и удобрения… Мы не можем полагаться на Беларусь под руководством Александра Лукашенко. Мы не можем позволить себе иметь какой-либо рычаг влияния на Украину, поэтому нам нужно диверсифицировать эти поставки», — сказал Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Кулеба объявил, что Украина достигла «баланса» между ценностями и экономикой в отношениях с Белоруссией.

В конце мая на Украине заявили, что не видят проблемы с возможным прекращением поставок бензина из Белоруссии.