6 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Отношения Афин и Скопье должны встать с обеих сторон на прочный фундамент, который позволит Афинам перестать быть боязливыми и замкнутыми, чтобы проложить путь для решения других проблем, которые застряли во внешней политике Греции на Балканах. Тему развивает политолог Ангелос Афанасопулос в греческой газете To Vima.

Климент Александров, , 13:49 — REGNUM Греция полностью заинтересована в позитивном восприятии Преспанского соглашения. Да, нужно указывать на упущения или задержки в его реализации, подчеркивать необходимость продолжения работы комитета по учебникам, но и не прятаться за тщательно продуманными «юридическими уловками».

Греция Иван Шилов © ИА REGNUM

Кто бы мог подумать, что некоторые здесь, в Афинах, дойдут до хвастовства (!) о том, что Болгария «жестко играет» и препятствует началу переговоров о присоединении между Северной Македонией и Европейским союзом, и до критики «коварного Преспанского соглашения», которое «отдало всё» нашим северным соседям. И это при явном незнании тяжелого прошлого, а иногда и настоящего в греко-болгарских отношениях. Или не София впервые признала нашу соседнюю страну «Республикой Македонией» в январе 1992 года?

Подписание греко-македонского соглашения 17 июня 2018 Влада на Република Македонија

Есть ли идеальные договоренности в международной политике? Ответ — нет. В этом отношении Преспанское соглашение не могло быть совершенным. Оно было направлено на то, чтобы бросить вызов Афинам, проводящим региональную балканскую политику, и способствовать сближению этой политики с политикой Соединенных Штатов в регионе, продвигая присоединение этого замкнутого государства в НАТО и помогая ему вступить в ЕС. В конце концов, только слепые не видят, что и предыдущее, и нынешнее правительство Греции движется в русле американской политики на Балканах. С пристальным взглядом, нацеленным на другой берег Эгейского моря.

В самом деле, возможно ли, чтобы некоторые жители Греции чувствовали угрозу со стороны Северной Македонии? Какую форму принимает эта угроза — форму твита или футболки национальной сборной по футболу? Мы остаемся как нация настолько незащищенными, что продолжаем «карточную битву», которую годами ведем в международных организациях?

Греция полностью заинтересована в позитивном восприятии Преспанского соглашения. Нужно указывать на упущения или задержки в его реализации, подчеркивать необходимость продолжения работы комиссии по школьным учебникам и при этом прятаться за тщательно продуманными «юридическими уловками». Чтобы избежать неправильного толкования, необходимо было специализировать некоторые аспекты этого соглашения, следуя модели реализации «практических мер» Временного соглашения, подписанного двумя странами в 1995 году. Но какова реальная выгода от «замораживания» парламентом Греции ратификации трех меморандумов о сотрудничестве (помимо успокоения внутренней партийной аудитории) — когда они касаются важнейших областей, таких как воздушная полиция, экономическое сотрудничество и предоставление технологий для переговоров о присоединении к ЕС? Тем более что Афины и так уже оказывают помощь в некоторых из этих областей? Не иначе как мы хотим, чтобы воздушную охрану Северной Македонии взяла на себя Турция, и чтобы она не ограничивалась смелой помощью, которую оказывают через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации?

Скопье. Македония Rašo

Греция и Северная Македония близки к подписанию соглашения о строительстве соединительной линии газопровода. Это проект критической геополитической важности. Отношения Афин и Скопье должны встать с обеих сторон на прочный фундамент, который позволит Афинам перестать быть боязливыми и замкнутыми, чтобы проложить путь для решения других проблем, которые завязли во внешней политике Греции на Балканах, как и в случае с признанием Косово. Существуют прямые каналы связи, и их необходимо использовать.