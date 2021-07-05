Санкт-Петербург, , 18:30 — REGNUM На улицах Петербурга в ближайшие дни будет установлено несколько мобильных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 5 июля в своём радиообращении к горожанам сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Центр вакцинации в ТЦ Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам Беглова, эпидемиологическая обстановка в Петербурге остаётся непростой, продолжается суточный рост количества положительных тестов на коронавирус. В то же время стабилизировалось суточное число госпитализаций с COVID-19.

«Очень важно, что удаётся наращивать темпы вакцинации», — подчеркнул губернатор. Он напомнил, что две недели назад говорил о том, что городу необходимо выйти на уровень 20 тыс. прививок в сутки.

«Сегодня наши результаты практически соответствуют заявленной цели. Город добился этого благодаря сознательности жителей и разветвленной, самой широкой в стране, сети прививочных пунктов — 134 стационарных и 27 мобильных», — сказал Беглов.

По его словам, в ближайшее время «мы выйдем на рубеж в один миллион привитых петербуржцев». Для обеспечения растущего спроса открыты 17 новых стационарных пунктов вакцинации. До 10 июля будет установлено несколько дополнительных мобильных пунктов на улицах Петербурга.

«Для защиты от новых штаммов COVID-19 требуется более высокий, чем раньше, уровень антител. Тем, кто болел или прививался более полугода назад, необходима ревакцинация по рекомендации врачей», — напомнил Александр Беглов.

Он выразил благодарность всем, кто уже сделал прививки от коронавируса.

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Напомним, по состоянию на 4 июля в Петербурге привито от коронавируса 953 640 человек, из них 724 357 человек полностью завершили цикл вакцинации.

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