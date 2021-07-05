Душанбе, , 18:13 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны Шерали Мирзо осуществить мобилизацию 20 тыс. резервистов для укрепления таджикско-афганской границы, сообщает 5 июля президентская пресс-служба.

Такое поручение было дано в ходе заседания Совета безопасности страны из-за обострения ситуации на границе с Афганистаном.

Резервисты должны быть использованы для усиления охраны границы.

Как сообщало ИА REGNUM, по некоторым данным, на сегодняшний день отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над большей частью границы Афганистана с Таджикистаном.

Напомним, на фоне вывода войск США из Афганистана отряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстро захватывают всё новые районы страны. Под их давлением на территорию Таджикистана уже отошло несколько сотен солдат и офицеров правительственных афганских войск.

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