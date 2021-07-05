Киев, 5 июля, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Похищенный в столице Молдавии бывший киевский судья Николай Чаус скоро даст громкий спектакль на политической сцене Украины. Он ценный свидетель, его личные показания очень важны для устранения и усмирения конкурентов Владимира Зеленского.

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, как и многие другие представители современной украинской элиты, успел послужить нескольким господам. Он судил «автомайдановцев» во время государственного переворота 2014 года, затем выносил решения в отношении «антимайдановцев». Послужил и Виктору Януковичу, и Петру Порошенко, а вот с Владимиром Зеленским не заладилось. Итак — вот подробности об именах и должностях исполнителей похищения Чауса.

Похищение организовано и осуществлено сотрудниками Спецрезерва Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МОУ, фотографии лиц, участвовавших в преступлении, прилагаются). Руководил похищением Эдуард Ставицкий, который на самом деле является Куценко Андреем Викторовичем, 24.09.1984 года рождения, уроженцем с. Стайки Кагарлыкского района Киевской области, зарегистрированным по адресу: Воздухофлотский проспект, д. 6 (Генеральный штаб Украины). С октября 2020 г. — заместитель командира Спецрезерва ГУР министерства обороны Украины по оперативной работе. Обездвиженного Н. Чауса вывезли на Украину в багажнике дипломатического автомобиля «Тойота РАВ 4» украинского посольства в Молдавии. За рулем находился военный атташе при дипмиссии Сергей Сметанюк. Похищение стало возможным благодаря тесному сотрудничеству спецслужб Украины и Молдавии.

Украинская разведка развёртывает на территории Молдавии разветвленную агентурную сеть, в которую в том числе входят сотрудники СИБ и других силовых структур Молдавии. Незадолго до похищения в Кишиневе находился начальник ГУР министерства обороны Украины Кирилл Буданов, а после его визита столицу Молдавии посетил многолетний покровитель и негласный куратор последнего — начальник СВР Украины Валерий Кондратюк, который, как известно, ранее сам возглавлял украинскую военную разведку.

Имеется информация о причастности к организации похищения ряда поддерживающих президента М. Санду сотрудников СИБ Молдавии, в том числе главы молдавской спецслужбы Александра Есауленко, с которым Буданов и Кондратюк в период пребывания в Кишиневе обсуждали данный вопрос в рамках личных встреч. Более того, уже в 2021 г. Есауленко трижды сам посещал Киев.

Кто же такие Буданов и Кондратюк? А это как раз те лица, которые в августе 2016 г. спланировали и приступили к проведению диверсионной операции в Крыму, предотвращенной ФСБ России. Буданов на тот момент являлся рядовым бойцом Спецрезерва ГУР МОУ, а Кондратюк — главой военной разведки.

Именно на руках Буданова кровь двух военнослужащих российских силовых структур, в том числе офицера ФСБ России. А Кондратюк лично убедил президента Украины П. Порошенко санкционировать спецоперацию, заверив в ее качественной подготовке и невозможности провала.

Но Спецрезерв ГУР министерства обороны Украины в очередной раз тогда подвел своего президента. Да и нового главу Украины В. Зеленского спецназ военной разведки регулярно подставляет перед мировой общественностью. Достаточно вспомнить, как в декабре 2020 г. подчиненные нынешнего командира Спецрезерва ГУР Виктора Хоренко предприняли неудачную попытку похищения с территории России Дениса Харитонова — одного из тех самых 33 «вагнеровцев», которых СБУ и военной разведке Украины не удалось заполучить в ходе проваленной спецоперации в июле 2020 г.

Из истории с похищением Н. Чауса наши источники на Украине, предоставившие данную информацию, делают следующие выводы: Спецрезерв ГУР Украины, хоть и регулярно проваливает спецоперации, связанные с похищениями украинских и иностранных граждан за рубежом, не боится их планировать и проводить. Безрассудная смелость, близкая к абсолютной «безбашенности», — отличительная черта Буданова, которой он очень гордится («слабоумие и отвага» — это как раз про него).

Провалы в работе стоит искать именно в руководстве военной разведки. 35-летний Буданов по своей ментальности как был, так и остался обычным боевиком. Его место явно не в кабинете начальника ГУР МОУ, хозяин которого должен иметь серьезный опыт оперативной работы за рубежом, обладать стратегическим мышлением, просчитывать действия подчиненных на несколько шагов вперед, оценивать их последствия во избежание нанесения ущерба имиджу Украины. Хочется сказать этому парню:

«Кирилл, признайся сам себе в том, что ты не соответствуешь занимаемой должности. Не слушай Кондратюка и ему подобных. Ты для них всего лишь пешка, которую они передвигают куда хотят. Когда придет время, они тебя отдадут на съедение, ты будешь персонально отвечать за все неудачи военной разведки».

Да и Зеленскому стоит задуматься: на ту ли лошадь он поставил? Хотя удивляться не приходится ничему — для клоуна чем безрассуднее хлопец, тем лучше. От негативных последствий действий Буданова для Украины президент как-нибудь традиционно отшутится.

А Молдавию действительно жаль. Её руководство используют, как хотят, а оно послушно молчит, не предпринимая никаких адекватных действий, направленных на защиту суверенитета Молдавии. Когда твою страну уже ни во что не ставят не только ничего не решающие в Европе государства бывшего соцлагеря, такие как Румыния, но даже Украина, это очень печально.