Ярославль, 5 июля, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Заведующая детским садом в Ярославле подозревается в получении взятки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на следственное управление СКР по Ярославской области.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Под подозрение попала руководитель дошкольного учреждения в Кировском районе Ярославля, ей 47 лет.

«Как следует из материалов уголовного дела, подозреваемая получила взятку в размере 27 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, занимающейся поставкой различных товаров в дошкольные образовательные учреждения, за заключение соответствующих договоров. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — рассказали в областном управлении Следственного комитета.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.