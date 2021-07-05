Москва, , 18:04 — REGNUM Партия «Новые люди» открыла более 600 штабов по всей России и организовала более 2 тысяч политотрядов, что поможет ей достичь успеха на выборах, рассказал журналистам председатель партии Алексей Нечаев.

Предвыборный съезд партии «Новые люди» прошел в Москве. Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева возглавили федеральную часть списка от партии на выборы в Государственную думу VIII созыва.

«У нас есть актив… Это люди, которые открыли более 600 избирательных штабов. Ни у одной партии нет столько штабов. Мы развернули более 2 тысяч политотрядов. Это такие группы активистов, которые работают на своей малой родине. Это и есть залог нашего успеха», — сказал Алексей Нечаев.

Такая активная политическая деятельность, уверен председатель партии «Новые люди», поможет успеху на предстоящих парламентских выборах.

«Это сработало в прошлом году на выборах в заксобрания и сработает и в этом году. И на выборах в заксобрания в 35 регионах, и на выборах в Госдуму», — добавил политик.

Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.