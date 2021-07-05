Архангельск, 5 июля, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин утвердил обновленный состав Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию, куда вошел генеральный директор АО «Архангельский ЦБК», член Совета Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Дмитрий Зылёв.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дмитрий Зылев, генеральный директор Архангельского ЦБК, участник комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию

Комитет является постоянно действующим рабочим органом РСПП, обеспечивающим выработку единой позиции представителей бизнес-сообщества — членов РСПП по вопросам климатической политики и углеродного регулирования. В том числе, в вопросах стратегического целеполагания государства и компаний в области климатической политики, принципов и механизмов госрегулирования выбросов и поглощения парниковых газов, их инвентаризации и мониторинга выбросов и т.д.

В июле Комитет РСПП по климатической политике и углеродному регулированию рассмотрит перспективы развития взаимодействия с другими странами и иностранным бизнесом для выработки совместных подходов к формированию международной и национальной климатической политики, ход реализации мероприятий по адаптации к изменениям климата, а также публичное позиционирование деятельности российских компаний, направленное на противодействие изменениям климата, в СМИ и на различных международных площадках.

«Уже сейчас в Европе активно готовятся к переходу на низкоуглеродную экономику, вводится трансграничное углеродное регулирование, и, если российское бизнес-сообщество не начнет готовиться к этому переходу, мы рискуем через некоторое время столкнуться с ограничениями на доступ к зарубежным рынкам, — отмечаем Дмитрий Зылев. — Являясь одним из лидером CDP среди ведущих мировых целлюлозно-бумажных компаний с климатическим рейтингом «А», Архангельский ЦБК может предложить свой успешный кейс в этой области для формирования национальной климатической политики».

Как сообщалось ранее, ООН включила в число лучших передовых практик по достижению целей устойчивого развития АО «Архангельский ЦБК», особо отметив в докладе корпоративную стратегию низкоуглеродного развития на период до 2030 года, в соответствии с которой компания берет на себя добровольное обязательство сократить общие прямые и энергетические косвенные выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с 1990 годом до 1,4 млн тонн СО2-экв. в год. Другие косвенные выбросы в рамках стратегии к 2030 году необходимо сократить на 20% по сравнению с 2015 годом до 370 000 тонн СО2-экв. в год. Стратегия основана на опыте сокращения выбросов парниковых газов с 1990 года.

ООН также рекомендовала использовать опыт Архангельского ЦБК в качестве «лучшей практики» для поддержки внедрения Центра управления эффективностью.