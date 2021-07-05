Бразилиа, , 18:02 — REGNUM Десятки сотен людей вышли на улицы Бразилии в протест правлению президента Жаира Болсонару и его политике по борьбе с COVID-19, сообщает BBC.

Протесты были вызваны недавними обвинениями в коррупции по поводу приобретения доз вакцины министерством здравоохранения.

В прошлую пятницу, 2 июля, Верховный суд одобрил просьбу генерального прокурора провести расследование по поводу причастности Болсонару к скандалу.

Один из осведомителей в министерстве обвинил президента в бездействии касательно предупреждений о том, что высокопоставленные чиновники брали взятки, позволяя продавать по завышенной цене дозы вакцины Covaxin индийского производства. В свою очередь, глава республики опроверг обвинения и заявил, что оппозиция фабрикует дело, чтобы подвести его к импичменту.

Отметим, что в прошлом месяце число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 500 тыс. Это второй самый высокий показатель в мире после США.