Москва, 6 июля, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Почему российско-китайский военный союз все никак не состоится? Этот вопрос, тревожащий многих, нашел свой ответ в Совместном заявлении глав России и Китая, выпущенном вместе с решением о продлении Договора о добрососедстве и дружбе. Что же думают Владимир Путин и Си Цзиньпин о судьбах военно-политического союза двух стран? Об этом рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги России и Китая

Следуя мысли Совместного заявления, легко прийти к мысли, что военно-политические союзы прошлого, которые создавали могучие блоки и политические полюсы, должны остаться в прошлом. Ведь наступающая эпоха, в том случае, если удастся преодолеть западное стремление к единоличному господству, должна стать эпохой настоящей многосторонности в международных отношениях.

А такая многосторонность в свою очередь должна опираться на нечто большее, нежели блоковое политическое сознание прошлого. Поэтому так интересно прозвучала в Совместном заявлении мысль о том, что российско-китайские отношения уже переросли классический военно-политический союз. В чем же особенность новой формы дружбы и сотрудничества, которую видят перед собой Москва и Пекин? Читайте статью Владимира Павленко «Российско-китайский договор — новое измерение в глобальной политике».