Москва, , 15:30 — REGNUM Если США в сфере международных отношений взялись усиленно подменять принцип права некими надуманными «правилами», то России и Китаю не остается ничего другого, как совместно бороться за международное право, роль которого в нынешней турбулентной обстановке в мире только усиливается. О том, как Совместное заявление лидеров России и Китая доносит необходимость укрепления дружбы между народами двух стран, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

Продвижение Вашингтоном принципа «мира, основанного на правилах» явным образом нацелено на замену классического основания мира на праве. А, следовательно, это одновременно и попытка поставить мир в зависимость от тех, кто выдумывает новые правила. В противовес такому подходу Россия и Китай заявляют о своей приверженности международному праву. Похоже, что в мире образуются две крупные модели представлений, борьба между которыми многое определит в картине международных отношений в ближайшем будущем.

Международное право смогло бы учесть культурно-исторические особенности каждого государства-участника мультилатерального, многостороннего и многополярного мира, в отличие от нацеленного на сохранение однополюсного господства американского принципа «мировых правил». Читайте статью Владимира Павленко «Российско-китайский договор — новое измерение в глобальной политике».