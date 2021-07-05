Иерусалим, , 17:41 — REGNUM Израиль поможет властям сепаратистского Косово в сохранении памятников культуры в крае. Об этом говорится письме, которое премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 5 июня направил премьер-министру сепаратистского Косово Альбину Курти.

В письме подчеркивается, что у Израиля большой опыт в деле защиты памятников культуры.

«Израиль рад будет помочь вам в деле защиты памятников универсальной культурной ценности, а также в превращении этих памятников в туристические объекты. У нас большой опыт с нашими памятниками культуры, особенно в Иерусалиме, и мы с радостью поделимся с вами наработанным опытом», — процитировал телеканал РТС слова Беннета.

Премьер-министр Израиля также высказал благодарность Приштине за открытие диппредставительства в Иерусалиме.

Напомним, что ранее Курти отправил письма на имя президентов и премьер-министров 56 стран, в котором пожаловался на решение организации «Европа ностра» внести сербский православный монастырь Високи Дечани в список объектов мирового культурного наследия, которые находятся под угрозой. По мнению Курти, это решение «необоснованно и политически мотивировано».