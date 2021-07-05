Багдад, , 17:38 — REGNUM В Ираке не менее трёх реактивных снарядов разорвались в районе базы «Айн-Асад», используемой военными США и их сателлитов, сообщает 5 июля телеканал «Аль-Арабия».

По утверждению командования сил США и их союзников, сообщение об обстреле поступило в 14:45 по местному времени.

На данный момент о пострадавших от обстрела неизвестно. Ущерб устанавливается.

Ответственность за это нападение пока никто из действующих в Ираке группировок на себя не брал.

Напомним, почти во всех подобных случаях США обвиняют местные вооруженные формирования, поддерживаемые Ираном.

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