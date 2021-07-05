Москва, , 17:33 — REGNUM Помощь в урегулировании проблемы на границе с Афганистаном готова оказать Россия Таджикистану, заявил российский президент Владимир Путин 5 июля в ходе телефонных переговоров с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

В пресс-службе Кремля отметили, что в ходе беседы главы государств обсудили «непростую» ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана, которая возникла из-за эскалации вооружённого противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне.

«Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, напряжённость на границе Таджикистана и Афганистана возникла в ночь с 4 на 5 июля после столкновений афганских военных с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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