Санкт-Петербург, 5 июля, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Клуб и две концертные площадки на Биржевой и Кожевенной линиях Петербурга временно закрылись после того, как чиновники Смольного выявили там несоблюдение антиковидных мер. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга.

Пресс-служба ККИ Проверки концертных площадок Петербурга

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Вслед за концертной площадкой Roof Place, который 1 июля после концерта Димы Билана временно закрыли за нарушение эпидемических правил, под проверку попали еще семь объектов в сфере общественного питания и досуга, в пяти из которых выявлены нарушения. Так, в ресторане на Стремянной улице зафиксировано курение кальянов, персонал не использовал маски, не соблюдалось расстояние в 1,5 м между столами. А в клубе на Лиговском проспекте отсутствовали QR-код и разметка безопасной дистанции, не соблюдался стандарт санитарной безопасности.

«В список нарушителей попали три концертные площадки, расположенные на Биржевой и Кожевенной линиях, — на их территориях мероприятия проводились без согласования с комитетом по культуре Петербурга», — рассказали в ККИ.

Как стало известно ИА REGNUM, до устранения всех нарушений опечатаны и закрыты клуб Zoccolo 2.0 (Цоколь 2.0) на Лиговском проспекте, открытое пространство «К-30» и концертный зал.

Проведение развлекательных мероприятий остановлено, деятельность клуба и двух концертных площадок временно ограничены, помещения опечатаны. Организации, не соблюдающие меры санитарной безопасности, будут оштрафованы.

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