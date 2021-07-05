Сочи, Краснодарский край, , 17:00 — REGNUM Выборы в Госдуму 2021 года будут сопровождаться активной информационной кампанией, направленной против России, и этой кампании необходимо эффективно противостоять. Об этом 5 июля заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова журналистам на открытии III форума молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Очень важно, чтобы наша работа и то информационное пространство, которое есть в стране, развенчивало те мифы, то враньё, которое есть, формировало здоровую информационную среду», — заявила Памфилова.

По её словам, выборы в Госдуму в 2021 году будут проводиться «в невероятно неблагоприятной среде», когда многие страны назначили Россию «если не врагом, то противником».

«Мнение молодых незашоренных политологов со свежим взглядом, чётко понимающих, что происходит в стране, чётко осознающих все сложности и трудности… и тем не менее, умеющих давать отпор грамотно, красиво, изящно, легко, бить в точку — это очень важно», — подчеркнула она.

Она отметила, что форум молодых политологов имеет большой потенциал для того, чтобы способствовать появлению и развитию таких специалистов.

«Я считаю, это наш огромный резерв», — добавила Памфилова.

Форум «Дигория» проводится 5−10 июля 2021 года в Сочи с целью объединения интеллектуального потенциала молодых исследователей в области социально-политических наук и дальнейшей выработки образа будущего России.

Количество заявок на участие в форуме превысило 1100. По результатам экспертных оценок были отобраны 150 участников форума. Молодые политологи приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской, Челябинской, Ярославской, Волгоградской, Иркутской, Орловской и других областей.

В рамках форума запланировано вручение первой национальной премии молодых политологов России «Дигория», номинантами которой стали 112 человек из 37 регионов России.