Сочи, Краснодарский край, , 16:49 — REGNUM Выборы в Госдуму 2021 года пройдут в крайне неблагоприятной для России международной обстановке, и это не замедлит отразиться на электоральном процессе. Об этом 5 июля заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова журналистам на открытии III форума молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Проводить мы будем (выборы) в невероятно неблагоприятной среде внешней. Понятно, что сейчас многие назначили Россию если не врагом, то противником. И желание сорвать выборы, дискредитировать выборы — оно огромное», — заявила Памфилова.

«Негативный информационный поток, направленный на это, давно формируется.», — указала она.