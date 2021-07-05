Сочи, Краснодарский край, , 16:41 — REGNUM Выборы в Государственную думу в 2021 году будут сложнее, чем когда бы то ни было. Об этом 7 июля заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на открытии III форума молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«С учётом того, что сейчас начинается огромный электоральный цикл — мы смотрим далеко за горизонт, по крайней мере до 2024 года. Вот этот цикл наступил», — заявила Памфилова.

«И те выборы, которые в этом году предстоят, они будут невероятно сложными! Сложнее, чем когда бы то ни было», — указала она.

По её словам, опыт реализации выборов 2021 года ляжет в основу дальнейшей стратегии по осуществлению этого электорального цикла.