Вашингтон, , 18:32 — REGNUM Американский морской патрульный самолет (МПС) P-8A Poseidon совершил 5 июня полет вблизи сирийского побережья, сообщают западные мониторинговые авиаресурсы.

Отмечается, что самолет вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и пролетел вблизи баз материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, а также рядом с российской авиабазой Хмеймим.

Помимо этого, самолет морской пехоты США V-22 Osprey и самолет Военно-морского флота США detective marine P-8A Poseidon были подготовлены для участия в авиашоу в честь праздновании Дня военно-морского флота Украины.