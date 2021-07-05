Сочи, Краснодарский край, , 16:29 — REGNUM Пандемия коронавируса вынуждает мировое сообщество не только пересмотреть подходы к обеспечению эпидемиологической безопасности, но и изменить подходы в социальной и политической сфере. Об этом 7 июля заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на открытии III форума молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России рекордная ковид-смертность и новые ограничения — все новости»

«Масштабный вызов пандемии заставляет сегодня не только поменять подходы к обеспечению безопасности с точки зрения новых вирусов и новых пандемий в целом. На самом деле это вызов всему жизненному укладу современного общества», — заявил Кириенко.

«И это, конечно же, повлечет за собой изменения и в социальной сфере, и в политических процессах», — подчеркнул он.