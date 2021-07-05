Киев, , 16:35 — REGNUM Среди стран-членов НАТО в настоящий момент нет консенсуса относительно дальнейших шагов в ситуации с Украиной, заявил на конференции 5 июля заместитель руководителя офиса президента Зеленского Игорь Жовква.

Чиновник отметил, что в Киеве «сожалеют» о таком положении дел и пообещал, что над исправлением этой ситуации будут работать «все» — президент, МИД, послы и пр.

«Украина… перед членами Альянса поднимает сейчас вопрос о разработке подхода, который позволит определить конечную точку реформ — когда страна может рассчитывать на членство», — уточнил Жовква.

ИА REGNUMнапоминает, что в последнем телеинтервью 24 июня президент Зеленский заявил, что Украина сама виновата в том, что долгие годы не может продвинуться в направлении интеграции в НАТО. Он пояснил, что интеграция в НАТО — это в первую очередь вопрос безопасности, а украинские политики много лет использовали его как политический. 1 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стремление Украины в альянс может перечеркнуть все перспективы нормализации отношений между Москвой и Киевом.

По итогам саммита НАТО 14 июня было утверждено решение, что Украина в будущем станет членом альянса с помощью плана действий для членства (ПДЧ), однако никакие конкретные шаги в документе не прописаны.