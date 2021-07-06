Москва, , 05:30 — REGNUM Одной из причин, требующей укрепления российско-китайского взаимопонимания и взаимодействия на международной арене лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин назвали усиливающуюся в последние годы геополитическую турбулентность. О Совместном заявлении двух лидеров и их готовности продлить Договор о российско-китайском добрососедстве, дружбе и сотрудничестве рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Беседа с Си Цзиньпином (в режиме видеоконференции)

Факты, накопленные наблюдением за развитием конфликтов, которые поразили многие регионы планеты, свидетельствуют о разрушении системы контроля над вооружениями. В этих условиях особенно важной становится координация, которую осуществляют Россия и Китай, добиваясь стабильности. В качестве точек особого внимания, требующих слаженных усилий двух стран были названы Корейский полуостров, Сирия и Афганистан.

Кроме того, как важный для международной стабильности был указан комплекс вопросов, связанных с возобновлением СВПД по ядерной программе Ирана. Взаимодействие России и Китая по эти и другим вопросам, связанным с политической нестабильностью регионов становится особенно важным в условиях, когда США и их союзники действуют исходя из существенно иного видения перспектив разрешения конфликтов. Читайте статью Владимира Павленко «Российско-китайский договор — новое измерение в глобальной политике».