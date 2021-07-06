Москва, , 01:30 — REGNUM Продление российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве стало не просто еще одним формальным шагом в отношениях Москвы и Пекина, но означает переход к новым основам взаимопонимания и взаимодействия, востребованных временем. О том, как заявлены эти новые основы и какими политическими аспектами обусловлены, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Флаги России и Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина о необходимости продления Договора о дружбе между Россией и Китаем было подкреплено программным Совместным заявлением, обращенным к народам двух стран. И пусть официальное продление Договора должно состоятся только в феврале будущего года, нынешнее обращение лидеров уже сейчас дает возможность понять причины и перспективы укрепляющегося российско-китайского взаимодействия.

Борьба за справедливость в международных отношениях, необходимость учета культурно-исторической специфики каждого государства и вытекающие отсюда принципы многосторонности, или, как выразился Си Цзиньпин, мультилатерализма, вот то, что сближает позиции России и Китая. Но, по мнению Владимира Путина, эти принципы недостаточно просто провозгласить, их надо поддерживать, защищая государственное единство и территориальную целостность. Читайте статью Владимира Павленко «Российско-китайский договор — новое измерение в глобальной политике».