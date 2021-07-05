Белград, , 18:35 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич и министр обороны этой страны Небойша Стефанович выразили соболезнования по поводу гибели филиппинских солдат в авиакатастрофе при посадке военного самолёта. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Филиппинский военный самолет, в котором находились 92 человека, потерпел крушение, пытаясь приземлиться на острове Холо в провинции Сулу.

Вучич направил письмо с соболезнованиями президенту Филиппин Родригу Дутерте, в котором говорится: «Хотя в такие моменты трудно подобрать слова утешения для тех, кто потерял своих близких, знайте, что граждане Республики Сербии разделяют их горе. Я убежден, что это сохранится благородная память о людях, которые погибли на военной службе, что является самой большой жертвой, которую можно принести во имя Родины.»

Министр обороны Небойша Стефанович направил телеграмму соболезнований секретарю национальной обороны Филиппин Дельфину Лорензану.