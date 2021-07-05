Варшава, , 16:16 — REGNUM Польша нуждается в постоянном и надежном источнике электроэнергии. Об этом 5 июля заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала TVP Info.

«Таким источником, который к тому же не является вредоносным по отношению к климатическим изменениям и экологии, является атомная энергия. Польша нуждается в ней. В связи с этим мы предпринимаем меры, направленные на строительство в Польше атомных электростанций, чтобы минимизировать вред по отношению к климату и достигнуть энергетической независимости, чтобы у нас было свое электричество, и чтобы его было в достатке», — заявил Дуда.

Польский президент добавил, что энергетическую независимость в Польше призваны также обеспечить инвестиции в газовом секторе. Так, он сообщил о планах правительства построить еще один газовый терминал, который будет находиться в Гданьске.