Козельск, Калужская область, 5 июля, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Козельскому району сержанты полиции Станислав Гузь и Дмитрий Шкодин удостоены медали Росгвардии «За спасение». Об этом 5 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM управлении Росгвардии по Калужской области.

Фото управлении Росгвардии по Калужской области Сержанты полиции Станислав Гузь и Дмитрий Шкодин

В апреле 2021 года росгвардейцы предотвратили возможную трагедию в Козельске. В ходе патрулирования сержанты заметили возгорание в одном из дворов многоквартирного дома по улице Чкалова. Сообщив дежурному и в службу спасения о пожаре, росгвардейцы приступили к эвакуации жителей. Сотрудники Росгвардии вынесли из дома четырехлетнего ребёнка и помогли 56-летней женщине. Затем они отбуксировали автомобиль одного из жителей от очага возгорания. В дальнейшем росгвардейцы оказывали помощь прибывшим сотрудникам МЧС при тушении пожара.

На сегодняшний день в Калужской области 259 сотрудников вневедомственной охраны награждены наградами, в том числе четыре человека — государственными.